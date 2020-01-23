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'da üst üste salladı! Yüzün üstünde artçı sarsıntı

Manisa'da deprem üst üste salladı! Yüzün üstünde artçı sarsıntı

23.01.2020, 09:09 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020,09:10

beşik gibi sallandı. verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra , Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu.

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