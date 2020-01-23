Manisa'da deprem üst üste salladı! Yüzün üstünde artçı sarsıntı

Manisa beşik gibi sallandı. AFAD verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu. "MANİSA'DA VATANDAŞLARIN DEPREM NÖBETİ! GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER" HABERİ İÇİN TIKLAYIN