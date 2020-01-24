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'nde ! Son depremler listesi

Ege Denizi'nde deprem! Son depremler listesi

24.01.2020, 09:59 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020,10:29

Gelen son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi tarafından verilen son dakika bilgisine göre 'nde 3.8 şiddetinde bir meydana geldi! Depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklanırken, derinliği ise 8.6 km olarak bildirildi. 'daki deprem sonrası bu panikleyen vatandaşların gözü deprem haberlerinde. Son depremler listesi burada...

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde yaşanan depremin ardından vatandaşlar son depremler listesi için araştırmalara başladı. Özellikle Manisa'nın Akhisar ilçesi ve Ankara'nın Akyurt ilçelerinde yaşanan depremlerin ardından Ege Denizi'nde de deprem olması panik yarattı. Ayrıntılar geliyor...

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bir son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde merkez üssü Sisan Adası açıkları olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli depremin derinliğini 8 kilometre olarak açıkladı.


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