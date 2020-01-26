Deprem kahininden korkutan uyarı

Deprem kahini olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets, Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Özellikle İstanbul ve İzmir'i uyaran Hoogerbeets, "7'yi bulabilecek bir deprem olursa buna kimse şaşırmasın" dedi.

Deprem kahini olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets, Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Özellikle İstanbul ve İzmir'i uyaran Hoogerbeets, "7'yi bulabilecek bir deprem olursa buna kimse şaşırmasın" dedi. Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.