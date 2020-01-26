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kahininden korkutan uyarı

Deprem kahininden korkutan uyarı
Giriş Tarihi: 26.1.2020

kahini olarak anılan , Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Özellikle ve 'i uyaran Hoogerbeets, "7'yi bulabilecek bir deprem olursa buna kimse şaşırmasın" dedi.

Deprem kahini olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets, Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Özellikle İstanbul ve İzmir'i uyaran Hoogerbeets, "7'yi bulabilecek bir deprem olursa buna kimse şaşırmasın" dedi. Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

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