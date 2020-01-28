Çin, ölümcül virüsü durduramıyor

Ülkede Koronavirüs’ten enfekte kişi sayısı 2 bin 744’e yükseldi. Bu hastalığı taşıdığı şüphesiyle İstanbul’dan Çin’e gönderilen Kiyan adlı kadın, Vuhan’daki havalimanında acil geçitle karşılanarak hastaneye alındı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744'e yükseldi. Öte yandan Koronovirüs taşıdığı şüphesiyle İstanbul'dan Çin'e gönderilen Kiyan adlı kadın, Vuhan'daki havalimanında acil geçitle karşılanarak hastaneye götürüldü.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında her eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgeye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e çıktı, enfekte kişilerin sayısı da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e ulaştı. Ayrıca, Hong Kong'da 8, Makau'da 5 ve Tayvan'da 4 vaka tespit edildi.

30 BİN 453 KİŞİ RİSKLİ

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfekte kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı. Salgın nedeniyle Hubey eyaletinde 76, Hınan, Şanghay, Heylongciang ve Hıbey'de birer kişi yaşamını yitirdi. Salgından etkilenenlerin eyaletlere göre sıralamasında Hubey, bin 423 vakayla başı çekti, başkent Pekin'de 68, Şanghay'da 53 kişinin salgına yakalandığı saptandı.



ÖNLEMLER SIKILAŞIYOR

HUBEY eyaletinin Vuhan kentinde virüsün tespit edilmesinin ardından eyaletteki bazı şehirlerde toplu ulaşım hizmetleri durduruldu. Toplam nüfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Ciangşi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi. Pekin, Şanghay, Tiencin ve Şian kentlerine uzun yol seferi yapan otobüslerin giriş ve çıkışı yasaklandı.



AŞI YA DA İLACI YOK

Salgın ve ölü sayısı artarken virüse karşı aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının ülkede ne dereceye ulaşacağı ise bilinmiyor. Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

UÇAKTAN İNER İNMEZ AMBULANSA ALINDI

Koronavirüs taşıdığı şüphesiyle cumartesi sabahı İstanbul'dan Vuhan'a gelen kadın havalimanına gelmeden önce dezenfekte işlemi yapıldı. Havalimanındaki Hastalık Kontrol ve Denetim Bürosu personeli, koronavirüs şüphelisinin giriş işlemlerini hızlandırdı. Hasta, uçaktan iner inmez ambulansa alındı. İstanbul'a birkaç gün önce geldiği öğrenilen Çinli kadın perşembe sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvurmuştu. Çinli kadının Vuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edilmişti. 'Şüpheli vaka' olarak değerlendirilen Çinli kadın daha sonra Süreyyapaşa Hastanesi'ne sevk edilmişti. Negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alınan kadın, cumartesi sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla ülkesine gönderilmişti.

KAZAKİSTAN'DA 4 KİŞİDE HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Kazakistan'ın Almatı şehrinde 4 kişide Korona virüsü tespit edilirken Rusya'da da 8 Çinli turiste virüs testi yapıldı. KAZAKİSTAN'IN eski başkenti Almatı'da bulunan Almatı Uluslararası Havalimanı'nda dün Çinli turistleri taşıyan uçakta yapılan incelemede 4 turistte Korona virüsüne rastlandı.

RUSYA ÇOK TEDİRGİN

Virüs bulunan hastalar Çin'e geri gönderilirken, Kazak yetkilileri yaptığı açıklamada termal kameralarla hastaların yüksek ateşe sahip olduklarını gördüklerini, ilk belirtileri bu sayede anladıklarını belirtti. Hastalar ile ilgili Kazakistan ve Çin yetkilileri temasa geçti. Çin ile hava, deniz ve tren yolu ulaşımı bulunan Rusya'da şu ana kadar Korona vakası görülmemesine rağmen ülke genelinde tedirginlik yaşanıyor. Ekaterinburg'ta 2 Çinli turist yüksek ateş sebebiyle hastaneye başvurunca turistlere virüs testleri yapılmış, ancak virüse rastlanılmamıştı. Dün ise Moskova ve Soçi'ye trenle geldiği anlaşılan 7 turistte yüksek ateş saptanınca bu kişiler hastanelerde kontrol altına alındı. Hastane yetkilileri daha sonra yaptıkları açıklamada, yapılan incelemelerde turistlerde virüse rastlanmadığı ve turistlere zatürre teşhisi konulduğu bilgisini verdi.

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