İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde yapılan çalışmanın patent başvurusunun ardından cihazın seri üretimine geçilecek. Araştırmanın grup lideri Dr. Arif Engin Çetin, "Bu virüsün tahlil süreci uzun sürüyor. Bizim geliştirdiğimiz cihazda ise 5 dakikada sonucu alabiliyoruz. Ayrıca bu cihaz diğerlerine göre daha ucuz" dedi
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde (İBG) görevli bilim insanları, kamuoyunda domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünü 5 dakikada tespit edebilen taşınabilir cihaz geliştirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde kurulan İBG, TÜBİTAK gibi pek çok kamu kuruluşundan da aldığı destekle önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor.
İzmir'de Türk bilim insanları geliştirdi! Virüsü 5 dakikada tespit ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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