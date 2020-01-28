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'de Türk geliştirdi! Virüsü 5 dakikada tespit ediyor

İzmir'de Türk bilim insanları geliştirdi! Virüsü 5 dakikada tespit ediyor

28.01.2020, 13:26

Biyotıp ve yapılan çalışmanın patent başvurusunun ardından cihazın seri üretimine geçilecek. Araştırmanın grup lideri Dr. , "Bu virüsün tahlil süreci uzun sürüyor. Bizim geliştirdiğimiz cihazda ise 5 dakikada sonucu alabiliyoruz. Ayrıca bu cihaz diğerlerine göre daha ucuz" dedi

Biyotıp ve () görevli , kamuoyunda domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünü 5 dakikada tespit edebilen taşınabilir cihaz geliştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde kurulan İBG, gibi pek çok kamu kuruluşundan da aldığı destekle önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor.

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