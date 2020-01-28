Kızı Gülnur Yılmaz'ı GPS ile takip edip öldüren baba ve eşi boşandı

Boşanma aşamasında olduğu eşine ulaşmak için aracına GPS cihazı yerleştirip takip ettiği doktor kızını öldüren Mustafa Ali Yılmaz ve eşi Gülden Yılmaz boşandı.