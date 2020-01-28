Boşanma aşamasında olduğu eşine ulaşmak için aracına GPS cihazı yerleştirip takip ettiği doktor kızını öldüren Mustafa Ali Yılmaz ve eşi Gülden Yılmaz boşandı.
İzmir 4. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.
Kızı Gülnur Yılmaz'ı GPS ile takip edip öldüren baba ve eşi boşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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