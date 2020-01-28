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Kızı ile takip edip öldüren baba ve eşi boşandı

Kızı Gülnur Yılmaz'ı GPS ile takip edip öldüren baba ve eşi boşandı

28.01.2020, 13:57

Boşanma aşamasında olduğu eşine ulaşmak için aracına cihazı yerleştirip takip ettiği doktor kızını öldüren Mustafa ve eşi boşandı.

4. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Bakanlığı avukatı katıldı.

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