Mide ağrısının nedenleri nedir?

Ağızda sürekli kötü bir tat olması, midede yanma ve iştahsızlık gibi belirtiler mide hastalıklarının habercisidir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, düzenli beslenmeyle midedeki tahribatların onarabileceğini söyledi.

Bazı durumlarda en sevdiğimiz yemeklerin bile tadı önceki kadar güzel gelmez. Ağızda sürekli ekşi ve kötü bir tat olması, midede yanma ve iştahsızlık gibi belirtiler mide hastalıklarının habercisidir. Düzenli beslenmeyle midedeki tahribatların onarabileceğini ve şikayetlerin azaltılabileceğini dile getiren Avrasya Hastanesinden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık mide ağrılarını anlattı.



İşte diğer nedenler

✔ Düzensiz yemek yeme alışkanlıkları

✔ Hormonal faktörler

✔ Herhangi bir besin maddesine karşı alerjik bir durum

✔ Stres gibi psikolojik sebepler

✔ Alkol ve sigara tüketimi

✔ Gastrite zemin hazırlıyor



SİGARADAN UZAK DURUN

Midenin iç yüzünde bulunan mukoza tabakasının farklı olaylar sonucu iltihaplanması olayına gastrit adı verilir. Özellikle yetişkin insanlarda çok sık rastlanan bir hastalık olarak bilinen gastritin diğer hastalıklara nazaran daha yüzeysel etkileri ve sonuçları vardır. İlerlemesi sonucu daha derinlere nüfuz edebilir ve ülsere yol açabilir. Hastalığı tetikleyen en belirgin durum düzensiz beslenme ve alkol-sigaradır. Hastalığın ilerleyen aşamasında da genetik yatkınlığı olan ve özellikle kanserojen maddelere maruz kalan bireylerde kansere gidişe zemin hazırlamaktadır. Mide bezlerinde doku değişiklikleri olan hastalarda mide kanseri dört kat daha fazla görülmektedir.



AZ YAĞLI GIDA TÜKETİN

Hastalık başlangıç aşamasındayken uygun ilaç tedavisine başlanabilir. İlaç tedavisinin yanı sıra eş zamanlı diyet uygulanmaktadır. Hastaya uygun yiyecek ve içecekler belirlenir ve hasta bu şekilde beslenir. İlaç tedavisi mideyi onarmak ve tahripleri aza indirgemek amaçlı uygulanır. Hasta normale döndüğünde yediklerine ve içtiklerine yine de dikkat etmelidir, çünkü mide yeniden tahriş olabilir ve hastalık nüksedebilir. Diyet uygulamasında az yağlı besinler ve sebzeler ek olarak asitsiz ve diyet içecekler tavsiye edilmektedir.