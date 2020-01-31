İzmir'den Ağrı'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz tesbit edilemeyen 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı sebebiyle kayarak yan yattı. Kazada araçta bulunan 46 kişi yaralandı.
Olay bugün saat 11.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkiinde meydana geldi.
İzmir'den yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü Erzincan'da devrildi! Çok sayıda yaralı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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