İzmir'den yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü Erzincan'da devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'den Ağrı'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz tesbit edilemeyen 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı sebebiyle kayarak yan yattı. Kazada araçta bulunan 46 kişi yaralandı.