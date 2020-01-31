  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'den yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü Erzincan'da devrildi! Çok sayıda yaralı var

'den yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü 'da devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'den yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü Erzincan'da devrildi! Çok sayıda yaralı var

31.01.2020, 12:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020,13:01

'den 'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz tesbit edilemeyen 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı sebebiyle kayarak yan yattı. araçta bulunan 46 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında -Erzurum karayolunun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkiinde meydana geldi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'den yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü Erzincan'da devrildi! Çok sayıda yaralı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN