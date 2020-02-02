THY’nin en genç pilotu Selin Sevimli

Boeing 737 tipi uçaklarda görev yapan 29 yaşındaki kaptan pilot, “Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak benim için bir gurur” açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) en genç kaptan pilotu belli oldu. 4 bin 974 pilotun görev yaptığı milli havayolu şirketinin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki Boeing 737 tipi uçaklarda görev yapan kadın pilot Selin Sevimli oldu.

'HEP HAYAL ETMİŞTİM'

İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2008'de Anadolu Üniversitesi'nin Pilotaj bölümüne giren Selin Sevimli'nin Türk Hava Yolları ile yolları 2013'te kesişti. 4 yıl Boeing 737 ve 3 yıl da uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak uçan Sevimli, zorlu sınavları geçerek 2019 yılı Eylül ayında kaptan pilotluk koltuğuna oturdu. Erken yaşta pilot olmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu dile getiren Sevimli, "Anadolu Üniversitesi Pilotaj mezunu olduğum için bu mesleğe daha erken başlama fırsatı buldum" dedi. Pilotluk macerasının lise yıllarında bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle başladığını belirten Sevimli, "Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak ve THY'de uçmak öncelikle benim için bir gurur" dedi.

EŞİ DE BOING 777'DE GÖREVLİ

Eşi de THY'de Boeing 777 tipi uçaklarda kaptan olan Selin Sevimli, evde iki pilotun olmasının özel hayatlarına olumlu bir yansıması olduğunu belirterek, "Şirkette beraber görev yapan eşlerin boş günleri beraber planlanıyor. Dolayısıyla bizim için çok güzel bir fırsat oluyor" diye konuştu.