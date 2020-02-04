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Üç aylar ne zaman başlayacak? ne zaman? 2020 takvimi...

Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaip Kandili ne zaman? 2020 Diyanet takvimi...

04.02.2020, 14:57

Üç ayların ne zaman başlayacağı, Kandillerin hangi tarihler de olacağı merakla araştırılıyor. Dayanışma ve paylaşma ruhunun arttırdığı ibadetlerin yoğunlaştı üç aylar 2020 yılında ne zaman? İşte 2020 takvimine göre üç aylar ve kandil tarihleri...

Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaip Kandili ne zaman? soruları milyonlarca Müslüman tarafından merakla araştırılıyor. Receb ayı ile başlayan 3 aylar, Şaban ayının ardından Ramazan ayı ile sona eriyor. İşte Diyanet İşler Başkanlığı'nın takvimine göre üç aylar ve kandil tarihleri...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar 25 Şubat Salı günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 27 Şubat 2020 Perşembe günü gerçekleşecek.

İkinci kandil Miraç Kandili ise Receb ayında 21 Mart Cumartesi günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 7 Nisan Salı günü Berat Kandilidir.

Ramazan ayında ise Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

2020 RAMAZAN AYI, 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

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