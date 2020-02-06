Her derde deva keçiboynuzu

Keçiboynuzu, doğal bir antioksidan olması nedeniyle birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi bulunuyor ve metobolizmayı destekliyor. Bu yüzden genellikle kış aylarında tercih edilir. Ancak keçiboynuzunun faydaları saymakla bitmez...

Keçiboynuzu veya bilinen diğer adıyla harnup, Akdeniz ikliminde yetişen ve özünden, tohumundan, tozundan her türlü şekilde faydalanılan bir bitkidir. Keçiboynuzunun faydaları ile birlikte keçiboynuzu pekmezi faydaları da çoktur. Peki keçiboynuzunun faydalarından yararlanmak için nasıl yemeli, nasıl tüketmeli? İşte keçiboynuzu hakkında merak edilenler...



ASTIM İLACI

Keçiboynuzu içinde bulunan antioksidan ile serbest radikaller ile savaşır ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bu özelliği ile keçiboynuzu öksürüklerin giderilmesinde etkilidir. Zaten öksürük şurubu yapımından kullanılması bu nedenledir. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı keçiboynuzunun antioksidan özelliği çok faydalıdır. Astım ataklarını sakinleştiren keçiboynuzu, solunum yolları tıkanıklıklarını da giderir.



ÇAYI AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Yapımı çok kolay olan keçiboynuzu çayı ile soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi hastalıklardan kısa sürede kurtulmanız mümkün. Bu çay ile akciğerleriniz temizlenecektir. Aşağıdaki verilen tarife göre hazırladığınız çayı, sabah ve akşam olmak üzere bir hafta boyunca içmeniz halinde faydasını göreceksiniz. Fakat önemli olan nokta, bu dönemde eğer içiyorsanız sigaradan uzak durmanız gerekiyor.



NASIL YAPILIR?

Kaynatılan suyun içerisine 7-8 adet keçiboynuzunu küçük parçalar halinde kırarak atın. Kısık ateşte 5 dakika da kapağı kapalı olarak kaynatın. Sonra ocaktan alın ve 15 dakika kadar dinlendirin ve sudan çıkarın.



ÇİKOLATA YERİNE KEÇİBOYNUZU TOZU

Eskisi kadar çok tüketilmeyen keçiboynuzu tozu, eski zamanlarda tatlandırıcı olarak kullanılmıştır. Şifalı keçiboynuzu tozu, çikolata yapımında da kullanılır. Çikolata kadar yüksek kalorisinin olmaması nedeniyle diyet listelerinde yer alır.



AFRODİZYAK ETKİSİ

Keçiboynuzun faydaları arasında ilk akla gelen cinsel gücü artırması gelir. Sperm sayısını artıran keçiboynuzu iktidarsızlık hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır.



KANSER SAVAŞÇISI

Keçiboynuzu, vücuttaki serbest radikallerin temizlenmesini antioksidan ve polifenol özelliği ile sağlar. Bu ise kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Toksin özelliği ile özellikle rahim ağzı kanserine neden olacak hücreleri engeller.



KEMİK ERİMESİ ÖNLEYİCİ

Keçiboynuzunda bulunan kalsiyum miktarı, süte oranla 3 kat daha fazladır. Kemikler için önemli olan kalsiyumun bolca bulunması keçiboynuzunun kemikleri güçlendirmesini ve kemik erimesini önlemede yardımcı olmasını sağlar.



ENFEKSİYON ÖNLEYİCİ

Zengin vitamin ve minarel içeriği ile keçiboynuzu, vücudumuza enfeksiyonlara karşı tam bir koruma sağlar. Grip, nezle ve soğuk algınlığı türevi hastalıklara yakalanmamak veya iyileşme sürecini azaltmak için keçiboynuzu tüketilmesi tavsiye edilir.



DİYABET KARŞITI

Keçiboynuzunda bulunan şeker ve kalori miktarı, çikolataya oranla daha düşüktür. Bu özelliği ile kan şekeri değerlerini düzenleyen keçiboynuzu, diyabet hastaları için güvenli bir besin olarak kabul edilir.



KALP DAMAR DOSTU

Keçiboynuzu, kötü kolesterol olarak adlandırılan LSD seviyesini düşürmeye yarar. Aynı zamanda trigliserid miktarını da düşüren keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığı için çok faydalı bir besindir.