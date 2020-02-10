Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hayatı ve oynadığı filmler

Başarılı oyuncu Joaquin Phoenix'in hayatı ve yer aldığı filmler merakla araştırılıyor. 92. Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Phoenix'in Joker filmindeki performansı oldukça beğenilmişti. Peki Joaquin Phoenix kimdir? Hangi filmlerde yer aldı? İşte Joaquin Phoenix'e dair merak edilenler...
Merakla beklenen 92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Joker filmindeki performansı ile ödülün sahibi olan Joaquin Phoenix'in hayatı ve yer aldığı filmler merakla araştırılıyor. İşte Joaquin Phoenix'e dair merak edilenler...
JOAQUIN PHOENIX KİMDİR? HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Joaquin Rafael Phoenix 28 Ekim 1974 tarihinde doğdu. Leaf Phoenix olarak da bilinen, Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivist. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için 'bullshit' yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.
Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve ödülün sahibi olmuştur.Oscar ödülleri sahiplerini buldu! 92. Oscar Ödülleri'ni kazananların listesi...
JOAQUİN PHOENİX OYNADIĞI FİLMLER
1982 Seven Brides for Seven Brothers/ Travis
1983 Mr. Smith
1984 Murder, She Wrote/ Billy Donovan
1984 Backwards: The Riddle Of Dyslexia/ Robby Ellsworth
1984 The Fall Guy/ Kid
1984 Hill Street Blues/ Daniel Flowers
1985 Kids Don't Tell/ Frankie
1986 Alfred Hitchcock Presents/ Pagey Fisher
1986 Space Camp/ Max
1987 Russkies/ Danny
1989 Still the Beaver/ Kyle Cleaver
1989 Superboy/ Billy Hercules
1989 Parenthood/ Garry Buckman-Lampkin
1995 To Die For/ Jimmy Emmett
1997 U-Turn/ Toby N. Tucker a.k.a. TNT
Inventing the Abbotts/ Doug Holt
1998 8mm/ Max California
Clay Pigeons/ Clay Bidwell
Return to Paradise/ Lewis McBride
2000 The Yards/ Willie Gutierrez
Quills/ The Abbe de Coulmier
Gladiator/ Commodus
2001 Buffalo Soldiers/ Ray Elwood
2002 İşaretler/Merrill Hess
2003 Brother Bear Kenai
It's All About Love John
2004 Ladder 49/ Jack Morrison
The Village/Lucius Hunt
Hotel Rwanda/ Jack Daglish
2005 Walk the Line/ Johnny Cash
2006 Earthlings/ Narrator
2007 We Own the Night/ Bobby Green
Reservation Road/ Ethan Learner
2008 Two Lovers/ Leonard
2010 I'm Still Here/ Kendisi
2012 The Master/ Freddie Quell
2013 Aşk/ Theodore
2013 The Immigrant/ Bruno Weiss
2014 Inherent Vice/ Doc Sportello
2019 Joker/ Arthur Fleck
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