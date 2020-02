Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hayatı ve oynadığı filmler

Başarılı oyuncu Joaquin Phoenix'in hayatı ve yer aldığı filmler merakla araştırılıyor. 92. Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Phoenix'in Joker filmindeki performansı oldukça beğenilmişti. Peki Joaquin Phoenix kimdir? Hangi filmlerde yer aldı? İşte Joaquin Phoenix'e dair merak edilenler...

JOAQUIN PHOENIX KİMDİR? HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Joaquin Rafael Phoenix 28 Ekim 1974 tarihinde doğdu. Leaf Phoenix olarak da bilinen, Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivist. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için 'bullshit' yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.

Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve ödülün sahibi olmuştur.

JOAQUİN PHOENİX OYNADIĞI FİLMLER

1982 Seven Brides for Seven Brothers/ Travis

1983 Mr. Smith

1984 Murder, She Wrote/ Billy Donovan

1984 Backwards: The Riddle Of Dyslexia/ Robby Ellsworth

1984 The Fall Guy/ Kid

1984 Hill Street Blues/ Daniel Flowers

1985 Kids Don't Tell/ Frankie

1986 Alfred Hitchcock Presents/ Pagey Fisher

1986 Space Camp/ Max

1987 Russkies/ Danny

1989 Still the Beaver/ Kyle Cleaver

1989 Superboy/ Billy Hercules

1989 Parenthood/ Garry Buckman-Lampkin

1995 To Die For/ Jimmy Emmett

1997 U-Turn/ Toby N. Tucker a.k.a. TNT

Inventing the Abbotts/ Doug Holt

1998 8mm/ Max California

Clay Pigeons/ Clay Bidwell

Return to Paradise/ Lewis McBride

2000 The Yards/ Willie Gutierrez

Quills/ The Abbe de Coulmier

Gladiator/ Commodus

2001 Buffalo Soldiers/ Ray Elwood

2002 İşaretler/Merrill Hess

2003 Brother Bear Kenai

It's All About Love John

2004 Ladder 49/ Jack Morrison

The Village/Lucius Hunt

Hotel Rwanda/ Jack Daglish

2005 Walk the Line/ Johnny Cash

2006 Earthlings/ Narrator

2007 We Own the Night/ Bobby Green

Reservation Road/ Ethan Learner

2008 Two Lovers/ Leonard

2010 I'm Still Here/ Kendisi

2012 The Master/ Freddie Quell

2013 Aşk/ Theodore

2013 The Immigrant/ Bruno Weiss

2014 Inherent Vice/ Doc Sportello

2019 Joker/ Arthur Fleck