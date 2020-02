Gribin ilacı yüksek bağışıklılık

Grip salgınları yerini baharla birlikte gelen zindeliğe bırakmadan, yüksek bağışıklık ile virüslere meydan okuyun. Yapılan araştırmalar bağışıklık sistemi kuvvetli olan kişilerin gribal enfeksiyonlara yakalanma riskinin daha az olduğunu gösteriyor. Peki yüksek bağışıklık için neler yapabiliriz?

Bağışıklık sistemi ve selenyum arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalarda, düşük selenyum seviyesine sahip bireylerin çok daha kısa sürede hastalığa yakalandığı ve iyileşme süreçlerinin de diğer insanlara göre daha uzun olduğu görülmüştür. Selenyum, bağışıklık sistemindeki gösterdiği etkisiyle gribe karşı direncin oluşmasını sağlar ve hastalığı daha kısa sürede yenmenize yardımcı olur. Bunun için tavuk, yumurta, deniz ürünleri, brezilya cevizi, soğan gibi besinleri günlük beslenmenize dahil edebilirsiniz.



ÇİNKO KORUYUCUDUR

Vücudun bir diğer koruyucusu çinko ise, büyümegelişmeyi desteklemesinin yanı sıra bağışıklık sisteminizin hem güçlenmesini hem de korunmasını sağlar. Yapılan araştırmalarda yeterli çinko alımı grip ve nezlede süre ve şiddeti azaltmaktadır. İşte bağışıklık için en iyi besinler.



BAĞIRSAKLARIN EN İYİ DOSTU PROBİYOTİKLER

Sağlıklı bağırsaklar, sağlıklı bir kış geçirmenize yardımcı olur. Bunun için en doğru yol probiyotik takviyesidir. Probiyotikler sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlar ve sağlığınız için yararlı bir işleve sahiptir. Grip sırasında kullanılan ilaçların bağırsaklara verdiği olumsuz hasarın giderilmesi için de probiyotikler önemlidir. Ev yapımı turşu, kefir, elma sirkesi ve yoğurt önemli probiyotik kaynaklarıdır.

D VİTAMİNİ İÇİN SOMON VE YUMURTA

D vitamini güneşin kendini göstermesini azaltmasıyla beraber vücutta da azalmaya başlar. Bu vitaminin eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasının nedenlerinden biridir. Kış aylarında mutlaka D vitamininizi ölçtürmeli ve bu dönemde D vitamini içeren somon, yumurta, süt gibi besinleri beslenmenize eklemelisiniz.



GÜNDE 2.5 LİTRE SU

Suyun yararları saymakla bitmezken tüm vücut işlevlerinin düzenli ve sağlıklı çalışabilmesi için olmazsa olmaz olduğunu unutmayın. Birçok enfeksiyon hastalıklarında vücudun su ihtiyacı artış gösterir. Günlük 2.5 litre su tüketimi sağlığınızı korumanız için gereklidir.



DÜZENLİ UYKU

Düzenli uyku sizi hem dinlendirir hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Uykusuzluk bağışıklık sistemini düşürürken mikroplarla savaşan antikor sayılarını da azaltır. Düzenli ve kaliteli uyku düzenine sahip olmanız bağışıklık sisteminiz için önemlidir.



BOL BOL C VİTAMİNİ

Olmazsa olmazlarımızdan C vitamini iyi bir antioksidandır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonla C vitamini düzeyini azaltır ve eksikliği meydana gelir. Günlük beslenmenize yeşil-kırmızı biber, maydanoz, portakal, limon, kivi gibi yüksek C vitamini içeren besinler eklemeniz enfeksiyon riskinin azalması için önemlidir.

Faydalı besinler

✔ Propolis ✔ Adaçayı gargarası ✔ Zerdeçal ✔ Zencefil ✔ Ekinezya çayı ✔ Sarımsak ✔ Taze soğan ✔ Kemik suyu ✔ Siyah turp ✔ kivi

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM