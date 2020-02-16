Yalancı palyaçolar!

Lösemili çocuklar için çalışan LÖSEV, isimlerini kullanan dolandırıcılardan dertli. Kimi zaman gazete satarak kimi zaman da sahte makbuzla para toplayan dolandırıcılar şimdi de palyaço kılığında sokaklarda...

İzmir'de kapı kapı dolaşarak Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) adına para toplayan dolandırıcıların sayısı artarken, yeni yöntemler de ortaya çıkmaya başladı. Palyaço kıyafeti giyerek ya da maske takarak vatandaşın duygularını sömürenlerle ilgili uyarıda bulunan LÖSEV Vakfı İzmir Koordinatörü Gökçe Demirtaş, dolandırıcılara dikkat çekmek amacıyla hazırlattıkları ilan ve afişleri kentin her yerine astırdı.

'İTİBAR ETMEYİNİZ'

LÖSEV yetkililerinin yaptıkları duyuruda, "Kapınıza gelip LÖSEV adına gazete satmaya, sahte makbuzlarla bağış toplamaya çalışan kişilere itibar etmeyiniz. Palyaço kıyafetiyle veya maske takmış lösemili çocuk görünümüyle sokakta size LÖSEV adına bir şeyler satmak isteyenlere inanmayınız. Organize şekilde hareket eden, topladıkları bağışları kendi çıkarları doğrultusunda kullanan bu çetelere karşı dikkatli olunuz" denildi. Gökçe Demirtaş, LÖSEV'in lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğunu, bunun yanında amaçlarının kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmek olduğunu söyledi.

'TOPLUM BİLİNÇLENSİN'

Demirtaş, "Türkiye'de her yıl 2 bin yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Bu durum bazen dar bütçeli ailelerde ebeveyni lösemili çocuk ile diğer çocukları arasında seçim yapmaya kadar zorluyor. Bu sebeple vakfımız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, gelir elde etmenin yanı sıra, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu Ancak LÖSEV'in adını kullanan dolandırıcıların kimi zaman sözde LÖSEV adına gazete satarak, kimi zaman sokaklarda şirin görünmek için palyoça kıyafetiyle şeker veya kurşun kalem satma teşebbüsü ile vatandaşları dolandırdığını söyleyen Demirtaş, "LÖSEV, asla sokakta para toplamaz, parayla gazete satmaz, kapınıza gelerek asla para istemez" diye konuştu.



'LÖSEV BİNASININ ÖNÜNDE BİLE VAR'

Demirtaş, "Bizim Cumhuriyet Bulvarı'ndaki binamızın yerini bile bilmeyen dolandırıcılar ne yazık ki gözümün içine baka baka LÖSEV İzmir binasının altında bile vatandaşların duygularını sömürüp dolandırıcılık yapıyorlar" dedi.



155'İ ARAYIN

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Birimi Koordinatör Yardımcısı Gamze Berkin Edirne, vatandaşlardan bu gibi dolandırıcılık durumlarını 155 Polis İmdat'a veya 0312 447 06 60 ve 0-232 520 8520 numaralarından LÖSEV yetkililerine bildirmelerini istedi.

FATİH ŞENDİL