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canlı izle! Anlı canlı yayın izleme ekranı

Müge Anlı canlı izle! 11 Mart Çarşamba Müge Anlı canlı yayın izleme ekranı

11.03.2020, 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020,11:13

atv'de hafta içi her gün ekranlara gelen ve çözülemeyen olayları aydınlatan ile programında bugün neler yaşanacak? Bugün Müge Anlı canlı yayınında evlatlık olduğunu öğrenen Havvana Hanım ile Özlem Hanım'ın test sonucu açıklanıyor. İşte Anlı ile Tatlı Sert izleme ekranı...

Müge Anlı ile Tatlı sert programı atv'de hafta içi her gün izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Programın bugün yayınlanacak olan bölümünde merakla beklenen DNA test sonucu açıklanıyor. İşte 11 Mart Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme ekranı

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İKİ KARDEŞ YILLAR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER!

Murat Barut, 15 yaşındayken Özlem Yılmaz'ın kardeşlik alındığı belgeye ulaşmış ;ancak konuyu kimseye söylememeyi tercih ettiğini anlattı. Belgede kardeşinin isminin Ebru olduğunu gören Murat Bey, konula alakalı başka bir bilgi bilmediğini söyledi. Yıllarca kardeşimin evlatlık olduğunu saklayan 50 yaşındaki Murat Barut, aile içindeki bir tartışmada kendisiyle ilgili gerçekle de yüzleşmek zorunda kaldı. Murat Barut da tıpkı kardeşi gibi evlatlık alınmıştı.

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