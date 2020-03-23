Ünlüler de evde kaldı!

Dünyayı saran korona virüs salgını sonrası evlerinden dışarı çıkmayan ünlüler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle etkileşimde kalmaya devam ediyor. Müzik ve sinema dünyasından birçok isim, insanları evlerinden dışarı çıkmaması yönünde uyarırken, topluma önemli mesajlar verdiler.

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında herkes virüsten korunmak için evlerine kapanırken, sanatçılar da 'evde kal' çağrısına uyarak yaptıkları paylaşımlarıyla takipçilerine moral vermeye çalışıyor. Birçok müzisyen canlı konserlerine devam ederken, ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de bestelediği yeni şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla paylaştı. Sanatçının paylaşımı büyük ilgi gördü.

EVİNİZDE KALIN

Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmama kuralına uymayanlara seslenen manken Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından sitem etti. Ayşe Özyılmazel ise, çalışmak zorunda kalan insanlar adına sokağa çıkmak isteyenleri empati yapmaya çağırdı. İşte korona virüse karşı toplum bilincini artırmaya çalışan ünlülerin sosyal medya paylaşımları...



Nil Karaibrahimgil

Başarılı şarkıcı bestelediği şarkısını sosyal medyada paylaştı. Şarkıda geçen "Nasıl oldu biz de anlamadık. Birden evlerimize kapandık, dünyayı bir virüs mü ne sarmış. Öldürürmüş hiç şakası yokmuş" sözleri büyük beğeni aldı.





Özge Ulusoy

Görevliler canla başla kendilerini düşünmeden bu illetle savaşıyor. Bizden tek istedikleri evde kalmamız. Bu nasıl şımarıklık, cahillik? #evindekalturkiye





Sedef Avcı

Evet hava güneşli,tam sahilde yürüyüş havası.Hatta sonrasında güzel bir kahve molası dostlarla bir kafede. Şimdilik bunlar bir süreliğine askıya aldığımız şeyler. Bizler evdeyiz. Lütfen hava güzel diye dışarı çıkmayın. Lütfen bilinçli hareket edelim. Güzel günler görmek için bir süre evde kalabiliriz bence!



Demet Özdemir

Evde kal dendikçe kimseyi düşünmeden insanlar dışarı çıkıyor. Farkında değil misiniz? İnsanlar ölüyor! Lütfen, yalvarıyorum önlem alın.





Ayşe Özyılmazel

"Evde çok sıkılıyorum" cümlesi yalnızca şımarıklıktır. Oku, yaz, dizi izle, dolapları düzelt, yemek yap ama dışarıda çalışmak zorunda olanlar varken "Sıkılıyorum" deme.