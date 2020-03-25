Çok Gezenti koronayı yendi

Gezi programı yapımcı ve sunucusu Burak Akkul, korona virüsünün 5 semptomunun 4’ünden kurtulmayı başardı. Türkiye’deki ilk vakalar arasında olan Akkul’un iyileşmesi virüs nedeniyle korku yaşayan herkes için bir umut oldu.

Türkiye'nin korona virüsüyle ilk tanışması 11 Mart tarihinde gerçekleşti. İlk vakalar arasında ise Çok Gezenti adlı gezi programının sunucusu Burak Akkul bulunuyordu. Zorlu günleri atlatan Akkul'dan güzel haberler gelmeye başladı. 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi. Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul'un kötü günleri geride bıraktığı belirtildi.



BOĞAZ ENFEKSİYONU DEDİLER

Henüz sadece Çin, İran ve İtalya'nın riskli bölgeler olduğu dönemde iş için İngiltere'nin Londra kentinde bulunan ünlü program yapımcı ve sunucusu Akkul, Londra'da öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Boğaz enfeksiyonu olduğu söylenen Akkul, hemen Türkiye'ye dönerek en yakın hastaneye başvurdu. Ancak ilk aşamada Türkiye'de de boğaz enfeksiyonu teşhisi konuldu. Akkul'un ağırlaşmasının ardından yoğun bakıma kaldırılması ile korona virüsü şüphesi iyice arttı ve yapılan testler pozitif çıktı.

Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, en son Londra'daydı.

ELEŞTİRİLER MORALLERİ BOZDU

Testlerin pozitif çıkmasıyla Akkul ve eşi için hem manevi hem de fiziki zorlu bir süreç başladı. Akkul'un sağlık durumu kötüye giderken bir yandan da sosyal medyadan gelen olumsuz haber ve eleştiriler moralleri bozdu. Bu süreçte manevi olarak yıpranan eşi de bazı semptomları göstermeye başlayınca o da karantina altına alındı. ancak onun testleri temiz çıktı. Şimdi alınan güzel haberler ise Akkul ailesini sevindirirken Türkiye'ye de umut oluyor.

Burak Akkul yoğun bakıma alınmadan önce sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşmıştı.