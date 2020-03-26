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Haberler Yaşam EBA TV TRT canlı izle! 26 Mart Perşembe EBA TV programı

TV TRT canlı izle! 26 Mart Perşembe programı

EBA TV TRT canlı izle! 26 Mart Perşembe EBA TV programı

26.03.2020, 09:00

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. tarafından alınan tedbirler kapsamında öğrenciler 'a kadar yöntemi ile eğitimlerini sürdürecekler. Peki tv frekans bilgileri nasıl? 'de bugün hangi dersler var? İşte EBA TV canlı izleme seçeneği...

EBA TV-TRT canlı izleme seçeneği öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler neticesinde öğrenciler eğitimlerini 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim şeklinde EBA TV TRT üzerinden sürdürecek. İşte EBA TV canlı izleme seçeneği...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat Uydu

HD: Alış Frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay (H) Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3

SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V) Sembol Oranı: 30.000 FEX 3/4

EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eba.gov.tr sayfası üzerinden yayınlanan 23-27 Mart EBA TV ders programları:

EBA TV İLKOKUL

09.00: Hayat Bilgisi – 1

09.30: Matematik – 1

10.00: Hayat Bilgisi – 2

10.30: Matematik -2

11.00: Hayat Bilgisi -3

11.30: Fen Bilimleri -3

12.00: Sosyal Bilgiler -4

12.30: Fen Bilimleri -4

13.00: İYEP Matematik

EBA TV ORTAOKUL

09.00: Sosyal Bilgiler -5

09.30: Fen Bilimleri -5

10.00: Sosyal Bilgiler -6

10.30: Fen Bilimleri -6

11.00: Sosyal Bilgiler -7

11.30: Fen Bilimleri -7

12.00: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -8

12.30: Fen Bilimleri -8

13.00: Arapça -6

EBA TV LİSE

09.00: Tarih -9

09.30: Kimya -9

10.00: Arapça -9

10.30: Tarih -10

11.00: Kimya-10

11.30: Siyer-10

12.00: Tarih-11

12.30: Kimya -11

13.00: Arapça -11

13.30: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -12

14.00: Kimya -12

14.30: Arapça -12

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