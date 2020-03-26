EBA TV TRT canlı izle! 26 Mart Perşembe EBA TV programı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında öğrenciler 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim yöntemi ile eğitimlerini sürdürecekler. Peki EBA tv frekans bilgileri nasıl? EBA TV'de bugün hangi dersler var? İşte EBA TV canlı izleme seçeneği...

EBA TV-TRT canlı izleme seçeneği öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler neticesinde öğrenciler eğitimlerini 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim şeklinde EBA TV TRT üzerinden sürdürecek. İşte EBA TV canlı izleme seçeneği... EBA TV İlkokul CANLI YAYIN EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN EBA TV Lise CANLI YAYIN TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ Türksat Uydu HD: Alış Frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay (H) Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3 SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V) Sembol Oranı: 30.000 FEX 3/4 EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMLARI İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eba.gov.tr sayfası üzerinden yayınlanan 23-27 Mart EBA TV ders programları: EBA TV İLKOKUL 09.00: Hayat Bilgisi – 1 09.30: Matematik – 1 10.00: Hayat Bilgisi – 2 10.30: Matematik -2 11.00: Hayat Bilgisi -3 11.30: Fen Bilimleri -3 12.00: Sosyal Bilgiler -4 12.30: Fen Bilimleri -4 13.00: İYEP Matematik EBA TV ORTAOKUL 09.00: Sosyal Bilgiler -5 09.30: Fen Bilimleri -5 10.00: Sosyal Bilgiler -6 10.30: Fen Bilimleri -6 11.00: Sosyal Bilgiler -7 11.30: Fen Bilimleri -7 12.00: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -8 12.30: Fen Bilimleri -8 13.00: Arapça -6 EBA TV LİSE 09.00: Tarih -9 09.30: Kimya -9 10.00: Arapça -9 10.30: Tarih -10 11.00: Kimya-10 11.30: Siyer-10 12.00: Tarih-11 12.30: Kimya -11 13.00: Arapça -11 13.30: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -12 14.00: Kimya -12 14.30: Arapça -12