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Haberler Yaşam Ceviz suyu kolesterolü düşürüyor

kolesterolü düşürüyor

Ceviz suyu kolesterolü düşürüyor
Giriş Tarihi: 30.3.2020

İnsan sağlığı için tüketilmesi elzem olan besinlerden biri olan cevizin kendisi kadar suyu da oldukça faydalı. Aç karnına içilen 1 bardak ceviz suyu, kalp sağılığına iyi gelir ve kalp krizi riskini minimuma düşürür. Öte yandan ceviz suyu kolesterolü ciddi seviyede düşürür. İçerdiği faydalı vitaminler sayesinde kolesterol seviyesini dengeleyerek kötü kolesterolden kurtulmanızı sağlar. Uzmanlar, ceviz suyunu sabahları tüketilmesini öneriyor.

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