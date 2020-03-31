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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 31 Mart Salı! EBA TV ders programı

canlı izle ! EBA TV ders programı

EBA TV canlı izle 31 Mart Salı! EBA TV ders programı

31.03.2020, 08:52

Koronavirüsle mücadele kapsamında öğrenciler 30 Nisan'a kadar şeklinde eğitimlerine devam edecek. Milyonlarca öğrenci üzerinden derslerini takip edebiliyor. İşte EBA TV canlı izleme ekranı...

Çin'de başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini gösteriyor. Bu kapsamda öğrenciler eğitimlerine geçici bir süre uzaktan eğitim şeklinde devam edecekler. İşte 31 Mart Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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