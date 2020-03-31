EBA TV canlı izle 31 Mart Salı! EBA TV ders programı

Koronavirüsle mücadele kapsamında öğrenciler 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim şeklinde eğitimlerine devam edecek. Milyonlarca öğrenci EBA TV üzerinden derslerini takip edebiliyor. İşte 31 Mart Salı EBA TV canlı izleme ekranı...

Çin'de başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini gösteriyor. Bu kapsamda öğrenciler eğitimlerine geçici bir süre uzaktan eğitim şeklinde devam edecekler. İşte 31 Mart Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

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