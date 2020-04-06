Berat Kandili ne zaman 2020? Berat Kandili önemi nedir?

Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandili İslam alemi tarafından heyecan içinde bekleniyor. Şaban ayının 14. gününü 15'ine bağlayan gece idrak edilecek olan Berat Kandili'nin ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki 2020 yılı Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nde yapılacak olan ibadetler nelerdir? Berat Kandili'nin önemi nedir? İşte detaylar...

Berat Kandili bu sene ne zaman? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? soruları merakla araştırılıyor. İslam alemi için büyük önem arz eden ve Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen bu gecede ibadetler yerine getirilecek. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nin önemi nedir? Berat Kandili ibadetleri nelerdir? İşte merak edilenler...

2020 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. İslam alemi için mühim bir yere sahiptir ve her yıl sevinç, mutluluk ile karşılanır. Bu sene Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece 7 Nisan Salı (yarın) denk geliyor.

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

'Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...'(Duhan, 44/1-4)

Ayette geçen, 'mübarek gece'den maksat; Berat gecesidir. Kur'ânın bu gecede, Yedinci semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı.