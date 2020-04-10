‘Düğün salonlarına ödenen para iade edilmek zorunda’

Düğün ve nişan organizasyonları için salon sahiplerine ödeme yapan ama korona salgını nedeniyle iptal etmek zorunda kalan tüketicilere seslenen avukat Mehmet Harun Elçi, "Tüketiciler, salonlara yaptıkları ödemelerin kesintisiz şekilde iadesini talep edebilecekleri gibi, henüz ödenmemiş taksitler söz konusu ise ilgili ödemeleri de yapmaktan imtina edebilirler" şeklinde konuştu.

'KEYFİ DURUM DEĞİL'

Elçi, "Nitekim nişandüğün etkinlikleri organizasyon sahibinin keyfiyetiyle değil, genelge kapsamında hukuki imkansızlık nedeniyle iptal ediliyor. Bu durumda salon sahiplerince 'etkinliğin ileri bir tarihe ertelenmesi' veya 'yapılan ödemeden kesinti yapılması' talepleri veya dayatmaları kesinlikle hukuka uygun değildir. Aldıklarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadırlar. İmzalanmış sözleşmeler de 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık sayılacak ve yasa kapsamında geçersiz kabul edilecektir" diye konuştu.