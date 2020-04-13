Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can kaç yaşında, mesleği nedir?

Survivor 2020'de yer alan Cemal Can Canseven en çok konuşulan merak edilen isimlerin başında yer alıyor. Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can, sempatik tavırları ve fenomen Danla Bilic ile olan arkadaşlığı ile merak ediliyor. Peki Cemal Can kimdir? Cemal Can kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte merak edilenler...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de yarışan Cemal Can Canseven, ekibin en çok merak edilen isimlerinin başında geliyor. Sempatik tavırları olan yarışmacı aynı zamanda sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile olan arkadaşlığı ile de yakından takip ediliyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte merak edilenler...

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.