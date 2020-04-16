Macera kaldığı yerden devam ediyor

Tüm zamanların en iyi sinema serilerinden biri olarak kabul edilen Karayip Korsanları'nın dördüncü filmi 'Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde' bu akşam 21.50'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Johnny Depp ve Penelope Cruz'un yer aldığı serinin son filminde, Kaptan Jack Sparrow (Johnny Depp) bol aksiyonlu macerasına geri dönüyor. HASILAT rekorları kıran serinin son hikayesinde, gençlik Çeşmesi'nin bulunması için İngiltere Kralı'na hizmet etmeyi reddeden Sparrow, kentte kendi adıyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanın olduğunu öğrenir.

YOLLARI KESİŞECEK

Sahte kaptanı kovalarken, karşısındakinin aslında geçmişinden geri gelen güzeller güzeli Angelica (Penelope Cruz) olduğunu anlar. Angelica da Gençlik Çeşmesi'nin peşindedir. Aynı hedefe giden iki korsanın yolu kesişecektir...