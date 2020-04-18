Caroline Koç, korona yüzünden annesini yitirdi

Merhum iş adamı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, korona virüsüne yakalanan annesi Marianne Giraud’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Rahmetli iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, tüm dünyayı sarsan yeni korona virüsüne (Kovid-19) yakalanan annesi 83 yaşındaki Marianne Giraud'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 4 yıl önce Alzheimer hastalığına yakalandığı öğrenilen Marianne Giraud, İzmir'in en köklü Levantenlerinden biriydi. 2016'da başarılı iş insanı eşi Mustafa Koç'u kaybetmenin acısını yaşayan Caroline Koç, bu kez de annesini, kapıldığı korona virüsü hastalığı yüzünden yitirmenin şokunu yaşadı.

Caroline Koç

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Vefat haberini, Caroline Koç'un ABD'de yaşayan kızı Aylin Koç duyurdu. İzmir'in ünlü Levanten ailesinin kızı olan Marianne Giraud, 2000 yılında da büyük bir kaza geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Usta bir binici olan Giraud, o yıl Vehbi Koç Kupası Binicilik Yarışları sırasında attan düşmüş, talihsiz kaza sonucu omuriliği incinen ve köprücük kemiği kırılan kadın, günlerce hastanede kalmıştı. İzmir Atlıspor Klübü yarışçısı Marianne Giraud, yarışın startından kısa süre sonra, 'Vatout' isimli atının engeli geçerken fazla havalanmasıyla dengesini kaybederek yere düşmüş ve ambulansla Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Marianne Giraud