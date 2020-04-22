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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 22 Nisan Çarşamba!

canlı izle !

EBA TV canlı izle 22 Nisan Çarşamba!

22.04.2020, 08:51

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencileri ile alıyorlar. Ülkemizde koronavirüs vakasının görülmesinin hemen ardından uzaktan eğitim kararı 30 Nisan'a kadar devam edecek. İşte EBA TV canlı izleme sayfası...

Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgınına karşı eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde evden devam ediyorlar. EBA TV üzerinden derslerini takip edip gerektiğinde tekrar edebilme şansları da mevcut. İşte 22 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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