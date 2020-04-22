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'den son dakika uyarısı! 'de hava nasıl olacak? İşte Çarşamba ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22 Nisan Çarşamba hava durumu...

22.04.2020, 10:01

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, , Karadeniz, 'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, 'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte Çarşamba ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

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