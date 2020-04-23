Ramazan ayının gelmesi ile birlikte evlerde hazırlıklar da başladı. Koronavirüs nedeniyle bu sene kalabalık iftar sofraları ve cemaatle teravih namazı olmayacak. Evlerimizde ibadetlerimizi yerine getireceğiz. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı hangi güne geliyor? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı hangi güne geliyor? gibi sorular vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene Ramazan'da kalabalıklar bir araya gelemeyecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı hangi güne geliyor? İşte merak edilenler... RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2020) Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı