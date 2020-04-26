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Mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte ...

Mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte mercimek çorbası tarifi...

26.04.2020, 12:55

Sofraların vazgeçilmezi olan çorba özellikle Ramazan ayında iftar sofralarının da olmazsa olmazı. Evde geçirdiğimiz şu günlerde de daha sık araştırılıyor. Peki baharatlı mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbasının malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbasının malzemeleri nelerdir? sorusu özellikle Ramazan ayında daha da sık araştırılıyor. İftar sofralarının olmazsa olmazı mercimek çorbasının yapılışı araştırılıyor. İşte baharatlı mercimek çorbası tarifi...

BAHARATLI MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

2 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

Bir tutam tarçın

Bir tutam yenibahar

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet yemeklik doğranmış soğan

1 su bardağı ince dilimlenmiş rezene

1 adet küp doğranmış domates

1 adet küp doğranmış kırmızı biber

4 su bardağı bebek ıspanak

2 çorba kaşığı tereyağı

2 litre su

1 su bardağı süt, tuz

Servis için: 1 adet avokado

7-8 adet bebek ıspanak yaprağı

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın. Üzerine zencefil, tarçın, yenibahar, soğan, rezene, domates, kırmızı biber, tereyağı, su, ve tuz ekleyip ocağa oturtun. Mercimek yumuşayınca yıkayıp süzdüğünüz ıspanak ve sütü ilave edin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Arzunuza göre ezilmiş avokado veya kıyılmış ıspanakla süsleyerek servis yapın.

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