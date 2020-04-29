İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 29 Nisan Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 29 Nisan Çarşamba hava durumu...

Bugün hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteorolıji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 29 Nisan Çarşamba hava durumu...