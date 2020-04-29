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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 29 Nisan Çarşamba hava durumu...

'de hava nasıl? 'den son dakika uyarısı! İşte Çarşamba ...

İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 29 Nisan Çarşamba hava durumu...

29.04.2020, 09:40

'de bugün hava nasıl? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra , ve çevreleri ile 'in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Çarşamba ...

Bugün hangi bölgelerde yağış bekleniyor? ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteorolıji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte Çarşamba ...

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