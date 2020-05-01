Zekatmatik ile zekatını hesapla

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde geliştirilen zekat hesaplama sistemiyle vatandaşlar zekatlarını kolaylıkla hesaplayabiliyor. Mobil uygulaması da hayata geçirilen sistem sayesinde, vatandaşlar uygulama üzerinden hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabilecek. TDV Zekat Hesaplama uygulamasından, hesaplanan zekatlar bagis.tdv.org sayfasına bağlanarak online olarak ihtiyaç sahiplerine buradan ulaştırabilecek