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Haberler Yaşam “Yangın tespitinde İHA’ları kullanacağız

tespitinde İHA’ları kullanacağız

“Yangın tespitinde İHA’ları kullanacağız
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ile mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Bakan Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede 3 temel strateji belirlediklerini belirterek, "Bunların ilki önleme, yani yangın çıkmasına mani olacak eğitim ve bilinçlendirme çalışması. Unutmayalım ki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı ve bu oranın inmesi eğitimle sağlanabilir" diye konuştu. "YANGINLARLA mücadelede 8 bin aracın görev alacağını belirten Bakan, "300 arasözü de bu yıl yenileyeceğiz. Orman yangınlarında bu yıl 18 bin 545 personel görev alacak. Bu yıl ilk kez yangınların belirlenmesinde IHA'lardan faydalanacağız" dedi.

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