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Haberler Yaşam Yataktan düşen 7 aylık bebek öldü

Yataktan düşen 7 aylık bebek öldü

Yataktan düşen 7 aylık bebek öldü
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 7 aylık İbrahim Ahmad, Suriye uyruklu anne ve babasının yatağında oynarken yere düştü. Başında şişlik oluşan İbrahim Ahmad, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ahmad Nour Mahfouz Mısri ile eşi Fatma Mahmoud'un savcılık talimatıyla mağdur olarak ifadeleri alındı.

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