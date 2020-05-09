Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, hepimiz evdeyiz. Evde durmak yeni tarifler denemek için de ideal. Kendi imkanlarımızla lezzetli ve farklı tarifler deneyebiliriz. Bu konuda bizim bugünkü önerimiz, zeytinli soğanlı ekmek. Her damak zevkine hitap etmez diye düşünebilirsiniz. Ancak tadı oldukça lezzetli ve yemesi de keyif veriyor. Peki, zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? Evde zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri... Afiyet olsun.

MALZEMELER

5 su bardağı un

1 adet yaş maya

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı tozşeker

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet soğan

15 adet zeytin

Yarım tatlı kaşığı pulbiber

5-6 adet kurutulmuş domates

6 dal dereotu

2 dal maydanoz

1 çorba kaşığı tuz

YAPILIŞI

UNU geniş bir kaba alın. Ayrı bir yerde mayayı sütün yarısı ile açıp, una ilave edin. Kalan süt ve sıcak suyu ekleyip karıştırın. Tozşeker, yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırın. İki saat dinlendirip, sekiz veya dokuz bezeye ayırın. Ayrı bir yerde küp doğranmış soğanı yarım çay bardağı zeytinyağında karamelize olana dek karıştırın. Ocaktan almaya yakın pulbiber ekleyin. Ocaktan alıp, doğranmış kuru domates, dilimlenmiş zeytin, kıyılmış dereotu, maydanoz ve tuz ekleyip karıştırın. Bezelerin içlerine bu harçtan pay edip, yağlanıp unlanmış küçük boy kek kalıplarına yerleştirin. Üzerlerine sıvıyağ sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.