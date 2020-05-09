  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? Evde zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

nasıl yapılır? Evde zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Farklı bir tarif denemek isteyenler için günün önerisinde var. Ramazan pidesi ve ekmek yapımını koronavirüs döneminde evlerimize taşıdık. Ancak daha farklı tarif denemek isteyenler için zeytinli soğanlı ekmek bir seçenek olabilir. Peki, zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? Evde zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? Evde zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

09.05.2020, 16:55 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020,18:27

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, hepimiz evdeyiz. Evde durmak yeni tarifler denemek için de ideal. Kendi imkanlarımızla lezzetli ve farklı tarifler deneyebiliriz. Bu konuda bizim bugünkü önerimiz, zeytinli soğanlı ekmek. Her damak zevkine hitap etmez diye düşünebilirsiniz. Ancak tadı oldukça lezzetli ve yemesi de keyif veriyor. Peki, zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? Evde zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri... Afiyet olsun.

MALZEMELER

5 su bardağı un
1 adet yaş maya
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı sıcak su
1 çorba kaşığı tozşeker
1 çay bardağı zeytinyağı
2 adet soğan
15 adet zeytin
Yarım tatlı kaşığı pulbiber
5-6 adet kurutulmuş domates
6 dal dereotu
2 dal maydanoz
1 çorba kaşığı tuz

YAPILIŞI

UNU geniş bir kaba alın. Ayrı bir yerde mayayı sütün yarısı ile açıp, una ilave edin. Kalan süt ve sıcak suyu ekleyip karıştırın. Tozşeker, yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırın. İki saat dinlendirip, sekiz veya dokuz bezeye ayırın. Ayrı bir yerde küp doğranmış soğanı yarım çay bardağı zeytinyağında karamelize olana dek karıştırın. Ocaktan almaya yakın pulbiber ekleyin. Ocaktan alıp, doğranmış kuru domates, dilimlenmiş zeytin, kıyılmış dereotu, maydanoz ve tuz ekleyip karıştırın. Bezelerin içlerine bu harçtan pay edip, yağlanıp unlanmış küçük boy kek kalıplarına yerleştirin. Üzerlerine sıvıyağ sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? Evde zeytinli soğanlı ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA