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Güneşlenen çift cezadan kurtulamadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sahilde güneşlenen Türk çift ve Rus turiste, polis tarafından 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.