Haberler Yaşam Larissa Gacemer'den "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorusuna ders gibi cevap!

Larissa Gacemer'den "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorusuna ders gibi cevap!

Sosyal medyanın en eğlenceli çiftlerinden olan Burak Gacemer ve Larissa Gacemer, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Oluşturdukları içerikler ile takipçilerine de keyifli vakit geçirten çift, hayranları tarafından oldukça da seviliyor. Larissa Gacemer ile Burak Gacemer çiftine sık sık gelen "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" soruları eleştiri boyutuna geçince güzel model Larissa Gacemer isyan etti. Larissa, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile ders niteliğinde bir cevap verdi.

18.05.2020, 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,11:54











