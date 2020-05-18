Sosyal medyanın ilgi ile takip edilen eğlenceli çifti Larissa Gacemer ile Burak Gacemer 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çektikleri videolarla sosyal medyada bi hayli ünlü olan Larissa Gacemer ile Burak Gacemer çiftine sık sık gelen "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" soruları artık eleştiri boyutuna geçince güzel model Larissa Gacemer isyan etti.
Larissa Gacemer'den "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorusuna ders gibi cevap! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.