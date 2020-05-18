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Haberler Yaşam Larissa Gacemer'den "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorusuna ders gibi cevap!

'den "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorusuna ders gibi cevap!

Sosyal medyanın en eğlenceli çiftlerinden olan ve , 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Oluşturdukları içerikler ile takipçilerine de keyifli vakit geçirten çift, hayranları tarafından oldukça da seviliyor. Larissa Gacemer ile Burak Gacemer çiftine sık sık gelen "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" soruları eleştiri boyutuna geçince güzel model Larissa Gacemer isyan etti. Larissa, üzerinden paylaştığı video ile ders niteliğinde bir cevap verdi.

Larissa Gacemer'den Neden çocuk yapmıyorsun? sorusuna ders gibi cevap!

18.05.2020, 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,11:54

Sosyal medyanın ilgi ile takip edilen eğlenceli çifti ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çektikleri videolarla sosyal medyada bi hayli ünlü olan Larissa Gacemer ile Burak Gacemer çiftine sık sık gelen "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" soruları artık eleştiri boyutuna geçince güzel model Larissa Gacemer isyan etti.

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