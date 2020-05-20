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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle 20 Mayıs Çarşamba!

'da canlı izle 20 Mayıs Çarşamba!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı 'da yeni bölümleri ile hafta içi her gün ekranlarda olmaya devam ediyor. Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 20 Mayıs Çarşamba Esra Erol canlı izleme sayfası...

Esra Erol'da canlı izle 20 Mayıs Çarşamba!

20.05.2020, 16:22

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Esra Erol'da Semiha ile Deniz karşı karşıya! Çocuk, Denizden mi? Emine Hanım'ın 17 yaşındaki kızını ki kaçırdı? Halil Bey canlı yayına katılarak neler söyledi? Semiha hanım canlı yayında hasret kaldığı kızına kavuştu! Hepsi ve çok daha fazlası Esra Erol'da...

ESRA EROL CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

19 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan'ın babası olduğu iddia edilen Uğur Yazar canlı yayında! Eski eşim Zafer'den olan 5 yaşındaki kızımı şu anki eşim Deniz kaçırdı dedi, Deniz iddiaları yalanladı! 5 yaşındaki çocuğun babası kim? Semiha ve Deniz stüdyoda karşı karşıya! Kızı Ebru'nun internetten tanıştığı Halil adlı şahıs tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin büyük isyanı! .

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