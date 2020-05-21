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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 21 Mayıs Perşembe hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika açıklaması! Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? merak ediliyor. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İzmir, , Afyonkarahisar, , Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Perşembe ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 21 Mayıs Perşembe hava durumu...

21.05.2020, 09:39

Bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son yılların en sıcak Mayıs ayını yaşıyoruz. Uzmanlar sıcak hava konusunda uyarılarda bulunuyor. Bugün ise yağışlı hava hakim. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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