Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 21 Mayıs Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Mayıs Perşembe hava durumu...