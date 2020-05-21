Bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son yılların en sıcak Mayıs ayını yaşıyoruz. Uzmanlar sıcak hava konusunda uyarılarda bulunuyor. Bugün ise yağışlı hava hakim. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 21 Mayıs Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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