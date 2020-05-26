Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen KPSS sınavının yapılmasına çok az bir süre kaldı. Tedbirler alınarak yapılması planlanan sınava girecek olan binlerce aday başvuru tarihlerini merak ediyor. KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru tarihleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ön Lisans başvuru tarihi 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül - 30 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım - 16 Kasım olarak belirlendi.

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) geç başvuru günü ise 22 Temmuz - 23 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ise 10 Eylül - 11 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi 8 Ekim - 9 Ekim 2020 olarak belirlendi.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.