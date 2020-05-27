Elmanın sağlık üzerindeki faydalarını bilmeyen yoktur. Üstelik çokta severek tüketilir. Halk arasında elmanın cildi güzelleştirdiği de söylenir. Peki, elma çayı ne işe yarar? Elmayla birlikte çayını tüketenler bu sorunun cevabını araştırarak bu konuda detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Elma çayının faydaları neler? Elma çayı ne işe yarar? Elma çayının cilde faydası var mı? İşte detaylar...

ELMA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

•Elma çayı içeriğinde bulunan mineral ve vitaminler bakımından zengin olması sayesin de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

•Enerji verir, zihinde hissetmenizi sağlar.

•Baş ağrısına iyi gelmektedir.

•Vücuttaki iltihaplanmayı önler.

•Vücutta bulunan ödemi atar.

•Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

•Kötü kolesterolü düzenler.

•Bağırsak problemlerini giderir.

•Kemik sağlığını korur ve geliştirir.

•Dişleriniz korur.

•Balgam söktürücü elma çayı ayrıca Öksürük, grip ve nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

ELMA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

•Elma çayı hazırlarken ilk önce 2 tane elma kabuklarıyla beraber dilimlenir,

•Daha sonra bir bütün limonun dilimleriyle beraber 3 su bardağı suya ilave edilir.

•İlave edildikten sonra 15 dakika boyunca kaynatılır.

•Çayınız demlendikten sonra ocaktan alınır ve içine 5-6 karanfil, yarım çay kaşığı karabiber ve bir kabuk tarçın eklenerek 5 dakika daha demlemeye bırakılır.

•Son olarak süzüp afiyetle çayınızı tüketebilirsiniz.

•Günde 2 fincan elma çayını rahatlıkla tüketebilirsiniz.

ELMA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Elma çayı metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olarak kolay bir şekilde kilo vermenize yardımcı olmaktadır. Elma çayını içtikten sona mutlaka hareket etmeniz gerekir. Hareket ederek, yürüyüş yaparak elma çayının kilo üzerindeki faydalarını görmüş olacaksanız. Düzenli bir şekilde tükettiğiniz takdirde haftada 3 ile 4 kilo zayıflayabilirsiniz.

ELMA ÇAYI HAMİLELİKTE İYİ GELİR Mİ?

Vitamin deposu olan tüm dünyada yağın bir şekilde tüketilen elma meyvesinin sağlığa olan faydalarının yanı sıra ayrıca hamilelikte de faydaları bulunmaktadır. Elma çayı içmeniz, hamileliğinizde meydana gelen mide ekşimesi ve mide bulantısı sorununu gidermeye yardımcı olan sağlıklı bir besindir.

ELMA ÇAYININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

•Elma çayı C vitamini bakımından oldukça zengin olmasından dolayı yaşlanma karşıtı etkileri bulunmaktadır.

•Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve cilde doğal bir güzellik vermeye yardımcı olan mucizevi bir besindir.

•Vücudunuzda oluşan yaraları veya kesikleri iyileştirmeye yardımcı olur.

•Enfeksiyonlara ve zararlı bakterilere karşı koruma sağlamaktadır.

• Güneşte bulunan UV ışığına maruz kalmanız sebebiyle oluşan güneş lekelerini gidermeye yardımcı olur.

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