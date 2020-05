Alışveriş merkezlerinde yeni dönem! Asansörler ayakla çağrılacak, hava NASA sistemi ile temizlenecek

Türkiye'de koronavirüs salgının görülmesinin ardından birçok sektör faaliyetlerine ara verdi. Salgınla mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için kapılarını kapatan Akbatı ve Akasya AVM, ziyaretçiler için 'sıfır risk' prensibiyle hazırlandığını açıkladı. 1 Haziran'da açılacak her iki alışveriş merkezi için alınan önlemler hakkında bilgi veren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, klasik önlemlerin yanı sıra ziyaretçiler için yaptıkları yatırımları açıkladı. Durusoy, "Bütün hava birebir UV ışınlarla dezenfekte edilerek alışveriş merkezine verilecek. Bu şekilde AVM'leri yüzde 99.9 virüs ve bakterilerden arındırmış olacağız. Ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek asansörlerde ayak pedallarıyla yönlendirme sağlıyoruz" diye konuştu.



HAVANIN YÜZDE 99.9'U VİRÜS VE BAKTERİLERDEN ARINDIRILACAK

Alışveriş merkezlerinde en çok merak edilenler arasında havalandırma sistemleri gelirken; Gökşin Durusoy halk sağlığını ön planda tutarak, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modelin incelendiğini söyledi. İklimlendirmede yüzde 100 taze havalandırma kullanıldığına vurgu yapan Durusoy, "NASA'nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı sistemi baz alarak aynı metodla yapılan bir sistem kullanıyoruz. Bütün klima kanallarının içine UV ışınları koyulacak, böylece bütün hava birebir bu ışınlarla dezenfekte edilerek alışveriş merkezine verilecek. Bu şekilde yüzde 99.9 bütün virüs ve bakterilerden arındırmış olacağız" ifadelerini kullandı. ABD'den getirilecek cihaz, ağustos ayı itibariyle iki alışveriş merkezinde de uygulanmaya başlayacak.





ZİYARETÇİLER HAVA KALİTESİNİ GÖREBİLECEK

Ziyaretçilerin AVM içerisindeki hava kalitesini görebileceğini söyleyen Durusoy, "Alışveriş merkezlerinin aplikasyonları var. Bu aplikasyonlar içerisinde de anlık olarak alışveriş merkezlerinin içindeki havanın kalitesini ve dışarıdaki havanın kalitesini aynı anda takip edebilecekler" dedi. ASANSÖR



BUTONLA DEĞİL, PEDALLA ÇAĞIRILACAK

Sıfır risk prensibiyle alınan önlemler içerisinde asansörlerin ayak pedalları ile kontrol edilebilmesinin yer aldığını belirten Durusoy, "Asansörleri belli bir süre için sadece engelli,hamile, pusetli ve yaşlı ziyaretçilerimizin kullanımına açacağız ve en fazla 2 kişi olabilecek. Bununla birlikte ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek bir düzenleme yaptık ve ayak pedallarıyla yönlendirme sağlıyoruz. Ziyaretçiler gitmek istedikleri katın pedalına basarak, asansörleri çağırabilecek" ifadelerini kullandı.



YÜRÜYEN MERDİVENLER UV IŞINLARLA DEZENFEKTE EDİLECEK

Alışveriş merkezlerinde istemsiz olarak en çok temasın bulunduğu yerlerden birinin yürüyen merdivenlerin el bantları olduğunu belirten Durusoy, "El bantlarının hijyenine çok önem veriyoruz. Eskiden bunları kimyasallarla temizlerdik şimdi ise yeni bir yatırımla yürüyen merdiven bantların içine UV ışınlar koyduk. Bu ışınla o bantlar da sürekli dezenfekte edilir durumda olacak. Aynı zamanda yürüyen merdivenlerde ziyaretçilerin 'üç basamak mesafe' kuralına uymaları için düzenlemeler oluşturuldu" diye konuştu.



İÇERİDEKİ KİŞİ SAYISI DİJİTAL EKRANLARDA GÖRÜLECEK

Alışveriş merkezlerinde ziyaretçi yoğunluğu içinde alınan önlemlerden bahseden Durusoy, şunları söyledi: "Alışveriş merkezimize giren insan sayısını eskiden de sayardık ama çıkan insanı saymadığımız için o an alışveriş merkezinin içinde kaç kişinin olduğunu göremiyorduk. Şimdi çıkan insanları da sayıyoruz. Alışveriş merkezlerinin kapısında an itibariyle kaç kişi olduğunu görebilecekler. Metrekareye göre kaç kişinin olması gerektiği de görülecek."



HİJYEN ÖNLEMLERİ HER ALANDA DEVAM EDİYOR

Getirilen düzenlemeler kapsamında da önlemlerin ziyaretçinin alışveriş merkezine girişinden itibaren başladığını hatırlatan Durusoy, "Giriş kapılarında termal kameralar kullanıyoruz. Ziyaretçilerin ateşlerini temasta bulunmadan ölçüyoruz dolayısıyla 38 derecenin üzerinde ateşi olan ziyaretçilerimizi içeri alamıyoruz. Maske zorunluluğumuz var. Maske takmayan ziyaretçilerimizi içeriye kabul edemiyoruz. Tuvaletlerde an itibariyle kaç insan olduğunu sayıyoruz, ekranlara yansıtıyoruz ve belli bir sayının üzerindeyse diğer tuvaletlere yönlendiriyoruz. Ayrıca; Sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için Akbatı ve Akasya'da 'Özel Hijyen Ekipleri' görevlendirildi. Sıfır risk politikası ve halk sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlu olacak." dedi.

