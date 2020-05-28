Facebook, geçmişte oldukça popüler bir platformdu. Hala daha popülerliği devam etse de, yaşlı vatandaşların daha fazla kullandığı bir mecra haline geldi. Zamanla kendisini yenileyen ve bünyesine farklı özellikler katan Facebook'a ara vermeniz mümkün. Eğer kullanmak istemiyor ya da geçici süreliğine uzak kalmak istiyorsanız hesabınızı kapatabilirsiniz. Facebook silme işlemi nasıl yapılır? Facebook dondurma işlemi nasıl yapılır? Facebook hesabı yeniden nasıl açılır? İşte detaylar

FACEBOOK DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

2003 yılının sonlarına doğru Mark Zuckerberg tarafından yazılmaya başlanan sitenin ilk amacı, Columbia Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli Amerikan üniversitelerindeki öğrenciler arasındaki bağlantıyı güçlendirmekti. Üniversitelere yayılmaya başladıktan sonra, finansman, medya gibi noktalara odaklanılarak Facebook'un güçlendirilmesi amaçlandı. Mayıs 2005 tarihinde Accel Partners tarafından yapılan 13 Milyon Dolarlık yatırımın izlemesiyle birlikte site Eylül 2006 tarihi itibarıyla e-posta doğrulaması şartıyla 13 yaş üstü herkesi üye olarak kabul etmeye başladı ve bugünkü halini aldı.

Öte yandan günümüzde en yaygın kullanılan sosyal medya platformunu dondurmak ya da silmek isteyen birçok kişi bulunuyor. Uygulama üzerinde bu seçenekler çeşitli yerlerde olduğu ve kullanıcılar erişemediği arama motoru üzerinden ''Facebook dondurma'' başlığı ile araştırmalar yapıyor.

Hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz.

HESABINIZI DONDURMAK İÇİN:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan 'na tıklayın.

Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

FACEBOOK HESABI YENİDEN NASIL AÇILIR?

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

FACEBOOK HESABI SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hesabınızı silmeden önce giriş yapmanızı ve Facebook'taki bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Hesabınız silindikten sonra, hesabınıza eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın.

Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Sil'i seçin ve ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.

Şifrenizi girin, Devam'a ve ardından Hesabı Sil'e tıklayın.

Hesabınızı silme işlemini başlatmanızın üzerinden henüz 30 gün geçmediyse işlemi iptal edebilirsiniz. 30 günden sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

Paylaştığınız her şeyin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.