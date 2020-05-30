Bakan Koca: Maske ve sosyal mesafe birlikte tam tedbir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske ve sosyal mesafe birlikte uygulandığında tam tedbir olduğunu söyledi.
Maske + Sosyal Mesafe: İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m'de tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı. pic.twitter.com/zSZ41QdqzI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020
Bakan Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, maske ve sosyal mesafenin birlikte uygulandığında tam tedbir olduğuna dikkat çekerek, "Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı'' ifadelerini kullandı.
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