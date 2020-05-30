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Haberler Yaşam Bakan Koca: Maske ve sosyal mesafe birlikte tam tedbir

: Maske ve sosyal mesafe birlikte tam tedbir

, maske ve sosyal mesafe birlikte uygulandığında tam tedbir olduğunu söyledi. , "Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı'' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Maske ve sosyal mesafe birlikte tam tedbir

30.05.2020, 13:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske ve sosyal mesafe birlikte uygulandığında tam tedbir olduğunu söyledi.

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, maske ve sosyal mesafenin birlikte uygulandığında tam tedbir olduğuna dikkat çekerek, "Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı'' ifadelerini kullandı.

DHA

Tedbirli normalleşme 1 Haziran’da başlıyor

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