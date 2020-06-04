Esra Erol canlı izle 4 Haziran Perşembe!

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. Konu ve konukları ile güne damgasını vuran Esra Erol'da da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? Dün programda Neşe Hanımın 4 yaşındaki kızını kaçırdığı iddia edilen Hakan Uçar canlı yayına katılmıştı. İşte 4 Haziran Perşembe Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Aylin ve Şaban evliliklerine ikinci şansı verip yeniden barışacak mı? Neşe Hanım dört yaşındaki kızı Eylül Su'ya kavuşabilecek mi? Küçük kızı babası Hakan Uçar mı kaçırıyor? Evladını büyütmek için büyük mücadele veren Elif Dikilitaş 20 yaşındaki kızı Ezgi Dikilitaş'ı eve dönmeye ikna edebilecek mi? 8 yıllık eşi Hüseyin Türker'in çocukları Mikail Mete ve Zeynep Dila'yı kendisine göstermediğini söyleyen Hale Türker'in akıl almaz iddiaları...