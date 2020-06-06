Nehir bebek için umut ışığı bir kez daha doğdu

Aydın'da ölümcül SMA 1 Tip hastası olan 10 aylık Nehir Durak, imza kampanyası ve Yeni Asır sayesinde ilacına kavuştu. SGK tarafından temin edilen ilaçların uygulandığı Nehir bebeğin sağlığına tamamen kavuşması için umut ışığı doğdu.

GEN İLACI DA GEREKİYOR

Amerika'da üretilen ve Spinal Müsküler Atrofi (SMA) 1 Tip hastalarında kullanılmak üzere geçen yıl onay alan gen tedavisi ilacı (Zolgensma) Nehir bebeğe ve diğerlerine umut olmuştu. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Nehir bebeğin, acil olarak ilaçla gen tedavisi görmesi gerekiyor. Bebeğin sağlıkla büyüdüğünü görebilmek için mücadele veren anne Leyla Durak, "Yeni Asır ile birlikte başlattığımız imza kampanyası sonucunda SGK tarafından 1 milyon 500 bin liraya tedarik edilen 4 doz ilacın üç dozu kızıma uygulandı. Ancak bu ilaçlar kesin çözüm değil. Yurtdışında üretilen gen tedavisi ilacı, kızımın iyileşebilmesi için önümüzdeki tek şans. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz" dedi.

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