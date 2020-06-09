Müge Anlı canlı izle 9 Haziran Salı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen programda dün Sinop'taki yangında akıl almaz iddialar gündeme geldi. Yangından önce evde bulunan Yaşar Yıldırım canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşanacak? İşte 9 Haziran Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da dün yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Aile içindeki tartışmalar, geçmişte işlenen cinayetler! Sinop'taki akılalmaz yangın ile ilgili karanlıkta kalan ayrıntılar! 11 ay sonra başlayan arama çalışmasında ormanlık alan didik didik edildi! O telefon Ayşe Altuntaş'ın mı? Hatice Özkaçak'ı kim neden öldürdü?