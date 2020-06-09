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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle 9 Haziran Salı!

canlı izle 9 Haziran Salı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 9 Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle 9 Haziran Salı!

09.06.2020, 10:17

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen programda dün Sinop'taki yangında akıl almaz iddialar gündeme geldi. Yangından önce evde bulunan Yaşar Yıldırım canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşanacak? İşte 9 Haziran Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da dün yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Aile içindeki tartışmalar, geçmişte işlenen cinayetler! Sinop'taki akılalmaz yangın ile ilgili karanlıkta kalan ayrıntılar! 11 ay sonra başlayan arama çalışmasında ormanlık alan didik didik edildi! O telefon Ayşe Altuntaş'ın mı? Hatice Özkaçak'ı kim neden öldürdü?

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