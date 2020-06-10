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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman 25. bölüm canlı izle!

! canlı izle!

! ’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; 'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. 'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? İşte ...

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman 25. bölüm canlı izle!

10.06.2020, 19:12

Kuruluş Osman 25. yeni bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 25. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 25. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 25. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?

KURULUŞ OSMAN 25. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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