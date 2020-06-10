YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafndan merakla araştırılıyor. Hayalindeki meslek ve üniversite için çalışan öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Peki 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS sınavının giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar....

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sınav giriş yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Genellikle 10 gün öncesinden sınav giriş belgeleri paylaşılıyor. Bu doğrultuda YKS sınav belgesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

YKS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

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