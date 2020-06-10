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Haberler Yaşam YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama...

sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS giriş belgesi sorgulama...

sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorusu sınav yaklaşırken öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. tarihinde yapılacak YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki YKS sınav yerleri belli oldu mu? YK sınav giriş yerlerini açıkladı mı? İşte detaylar...

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama...

10.06.2020, 14:44

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafndan merakla araştırılıyor. Hayalindeki meslek ve üniversite için çalışan öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Peki 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS sınavının giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar....

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sınav giriş yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Genellikle 10 gün öncesinden sınav giriş belgeleri paylaşılıyor. Bu doğrultuda YKS sınav belgesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

YKS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması 2020 YKS sınavı nasıl olacak? YKS sınavında hangi önlemler alınacak? YKS sınavına ilişkin hangi açıklama yapıldı?

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