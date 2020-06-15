Esra Erol'da canlı izle 15 Haziran Pazartesi!

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Esra Erol'un cuma günü yayınlanan programında Ezgi ve Hüseyin ne zaman nikah masasına oturacak? 5 aylık bebeğin babası kim? Emrah mı yoksa herkesten sır gibi saklanan bir isim mi? soruları yanıt bulurken, DNA testi sonucu açıklandı ve gerçekler ortaya çıktı. İşte Esra Erol'da 15 Haziran Pazartesi canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Ezgi Dikilitaş ve Hüseyin Öztürk ne zaman nikah masasına oturacak? Ezgi'nin annesi Elif Hanım yaşanan hangi gelişme karşısında şok olacak? Sibel Çetin'in 5 aylık bebeğinin babası kim? DNA testi sonucu açıklanacak yer yerinden oynacak. Gelini ve oğlu evi terk edince iki torununa bakmakla yükümlü olan babaanne nasıl gözyaşlarına boğuldu? 25 yaşındaki Dilara Gürbüz nerede?

"25 yaşındaki kızım Dilara Gürbüz'den 4 aydır haber alamıyoruz!" iddiasıyla gözü yaşlı anne ve baba Esra Erol'dan yardım istedi. Kemal - Birgül çifti kızlarının ortadan kaybolmadan önce Onur Yılmaz Altay adında bir arkadaşı olduğunu ve bu ortadan kayboluşla bu ismin bir alakası olabileceğini söyledi.

Ezgi Dikilitaş ve Hüseyin Öztürk ne zaman nikah masasına oturacak? Ezgi'nin annesi Elif Hanım yaşanan hangi gelişme karşısında şok olacak? Sibel Çetin'in 5 aylık bebeğinin babası kim? DNA testi sonucu açıklanacak yer yerinden oynacak. Gelini ve oğlu evi terk edince iki torununa bakmakla yükümlü olan babaanne nasıl gözyaşlarına boğuldu? 25 yaşındaki Dilara Gürbüz nerede? Hepsi ve daha fazlası bugün 16.20'de Esra Erol'da!