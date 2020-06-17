Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izle!

Kuruluş Osman 26. Bölüm ile izleyicisiyle buluşacak. Yayınlandığı ilk günden itibaren adını zirveye yazdıran Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman 26. Bölüm ile Osman Bey hedefine nifak yuvası Kulucahisar Kalesi'ni ve Sofia'yı koyuyor! İşte Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izleme ekranı.

KURULUŞ OSMAN 26. BÖLÜM CANLI İZLE!

25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaştı. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçti. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?